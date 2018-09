المتوسط:

لقي 3 جنود تابعين للواء 106 مجحفل مصرعهم في حادث تفجير عبوة ناسفة، وضعت لهم أسفل السيارة أثناء ركنها لهم أمام أحد الأعراس بعد دعوة وجهت لهم من قبل صديقهم في منطقه الفتائح.

وأوضحت مصادر ميدانية أنه وبعد خروج الجنود من أحد الأعراس في منطقه الفتائح وقيادتهم للسيارة انفجرت بهم وأدت الي مقتلهم ليلة أمس الجمعة.

