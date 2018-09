«ليبيا المركزي» يرد على تقرير مجلس الأمن بشأن أموال «الكتيبة 106»

المتوسط:

رد محافظ مصرف ليبيا المركزي في البيضاء، على الحبري، على تقرير لجنة خبراء مجلس الأمن بشأن الأموال التي قال بأن آمر الكتيبة 106 قد نقلها إلى مكان غير معلوم وذلك نقلاً عن مصادر لما يسمها.

وأوضح “الحبري”، في تصريحات متلفزة، اليوم السبت، أن ما ورد في تقرير الخبراء غير صحيح وغير حيادي، مبيناً بأنهم كمصرف مركزي شكلوا لجنة لتجهيز رد مكتوب مدعوم بالصور والفيديو.

وتابع محافظ مصرف ليبيا:” ما حدث هو ما قلته تماماً طبعاً المنطقة كانت منطقة اشتباكات لمدة 4 سنوات وانت تعلم ان الخزائن تحت الارض والمنطقة لا يوجد بها تيار كهربائي والصرف الصحي سيذهب الى اقصر نقطة تحت الارض وهي الخزائن وحدث تسرب من خلال الابواب وبما أنه الخزائن تركت لـ4 سنوات فالتسرب كان كبيراً” .

وأكمل: “لم يسرق أحد الاموال يا أخي هذه الكلمة لا يجب أن لا تثار في الإعلام فكلمة سرقة كلمة كبيرة لا يجب أن تقال لا منكم ولا منهم هم كلجنة خبراء خصوصاً اننا في حالة تواصل مستمر معهم .”

