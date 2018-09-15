“جسور المحبة” تمتد من سرت لطرابلس

أقامت مؤسسات المجتمع المدني في سرت، حملة “جسور المحبة” والتي تستهدف تقديم مساعدات إنسانية للمتضررين والنازحين بمدينة طرابلس جراء الاشتباكات التي شهدتها العاصمة خلال الفترة الماضية.

وقامت الحملة بجمع تبرعات في شوارع المدينة واستقبال التبرعات العينية بمقر الهلال الاحمر الليبي فرع سرت.

وساهم المجلس البلدي سرت بالحملة وعدد من القطاعات بالمدينة، بالإضافة الى مواطني مدينة سرت تعبيراً عن دعمهم لأهالي طرابلس.

وقالوا أهالي سرت إنهم يعرفون مرارة وصعوبة النزوح، لهذا يحاولون تخفيف الألم عن أهالي بطرابلس، متمنيين لهم الأمن والاستقرار.

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