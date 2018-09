ننشر كلمة رئيس مجلس النواب بمناسبة يوم الشهيد

المتوسط:

ألقى رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، كلمة بمناسبة يوم الشهيد، موضحًا أن يُصـادف يوم السادس عشر من سبتمبر من كل عام يوم الشهيـــد في ذكــرى خالدة في قلوبنـا وكافة أبناء شعبنا ذكرى استشهاد شيــخ الشهــداء عُمــر المختـــار.

وتابع “صالح”: “الذي سطر ورفاقه من المجاهدين ملاحم الجهاد والنضال التي خلدها التاريخ لهم ولشعبٍ رفض الخنوع والاستلام لمُستعمر غاشم رغم الجُوع والعوز وقوة وجبروت آلة الموت للمُستعمر، إلاً أن أباءنا وأجدادنا تسلحوا بأيمانهم القوي بالله وعدالة قضيتهم لطرد المُستعمر ونيل حريتهم واستقلالهم وحقهم في العيش في عزةٍ وكرامة فنصرهم الله وكان لهم ما أرادوا فُطــرد المُستعمر وتحررت بلادنا ونالت استقلاله”.

وأكمل: “ها هو اليوم التاريخ يُعيد نفسه مع تكالب قوى الظلام والإرهاب والتطرف على بلادنا للعبث بها وتدميرها، فهـب أبناء ليبيا الأبطال من كل حدب وصوب للدفاع عنها والتصدي لأيادي الشر والخراب والذود عن أرضهم وشعبهم فسطروا ملاحم عزة وشرف سُتكتب بمداد من الفخر لكل أبناء شعبنا ، فوهبوا ارواحهم الطاهرة الزكية لننعم نحن بالأمن والأمان وهزموا قوى الإرهاب والتطرف وما يملكونه من السلاح والمال ، إلاً أن أبنائنا الأبطال ساروا على دأب الأباء والأجداد فتسلحوا بالإيمان بالله وذادوا عن بلادنا وسطروا تاريخ مشرف لهم يفتخر به كل ابناء الشعب الليبي”.

وأردف: “وها نحن اليوم نحتفي بيوم الشهيد ونحتفي بتضحيات هؤلاء الأبطال من شُهداء الوطن الذين تركوا خلفهم أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وذويهم وكل ما يملكون فداءً للوطن وحريته ورفعته ، فيطيـبُ لي باسم الشعب الليبي ان ارفع تحية إجلالٍ وتقديرٍ واعتزاز لأمهات وزوجات وأبناء وذوي شهدائنا الأبطال الذين وهبوا الوطن أعز ما يملكون فداءً له، وحرياً بنا أن نحتفي بكل أُسر شهداءنا في يوم الشهيد وحُق لكِ يا أم الشهيد ويا زوجة الشهيد و يا أبناء الشهداء وأهلهم وذويهم أن تحتفوا وكل أبناء شعبنا بشهدائنا الأبطال وتضحياتهم التي سيذكرهم التاريخ بها بمداد من الفخر وستروى بطولاتهم جيل بعد جيل فليس هناك من قدم للوطن مثلهم ، داعين الله أن يسكنهم جنات الخُلد والنعيم مع الأنبياء والصديقين والشُهداء وحسُن أولئك رفيقا” .

