معالي وزير الداخلية يبحث الترتيبات الأمنية لتأمين وحماية ملتقى ومعرض النفط والغاز في بنغازي

بنغازي 15 سبتمبر 2018 _(وال) – استقبل معالي وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة المستشار إبراهيم بوشناف بمكتبه اليوم السبت رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان.

وناقش السادة المجتمعون العديد من المواضيع التى تهم الطرفين وعلى رأسها الترتيبات الأمنية التى ستتخذ لتأمين وحماية ملتقى ومعرض النفط والغاز الذى سيقام بمدينة بنغازى الشهر القادم.

وتم خلال الاجتماع طرح آخر تطورات مشروع اعادة إنشاء مبنى مديرية الأمن ببنغازى الذى تشارك فى تمويله المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف ومتابعة شركة الخليج العربى للنفط وسبل الإسراع فى تنفيذ هذا المشروع الحيوى والهام للمدينة.

يشار إلى أنه سيشارك بالملتقى العديد من الشركات العالمية والمحلية وسيكون فرصة للإطلاع على الأمن، والاستقرار الذى تتمتع به مدينة بنغازى والمنطقة وعودة مظاهر الدولة المدنية، ومؤسساتها كما سيكون هذا المعرض فرصة لمشاركة هذه الشركات العالمية فى التنمية والتطوير بقطاع النفط، وغيره من القطاعات باستخدام التقنيات الحديثة . (وال – بنغازي) ع ع

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