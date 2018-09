بالفيديو.. مجلس بلدي الأندلس يهدد بغلق جميع مداخل البلدية

المتوسط:

أصدر مجلس بلدي وأعضاء مجلس نواب وأهالي حي الأندلس الكبرى، بيانًا بشأن الحالة الأمنية المتردية والانفلات الامني والفراغ الموجود في البلدية والتعديات من العصابات المسلحة وجريمة القتل الوحشية التى أودت بحياة شباب حي الأندلس.

وطالب المجلس، بخروج جميع التشكيلات المسلحة من بلدية الاندلس، ودعا مديرية أمن طرابلس لتفعيل الأجهزة الأمنية داخل البلدية المتمثلة في أقسام الشرطة والبحث الجنائي وشرطة النجدة وتسليم الجناة للقضاء وإطلاق سراح المقبوض عليه ظلمًا ويعتبر شاهد أساسي في القضية.

وهدد المجلس، بغلق جميع مداخل البلدية، إذا لم تنفذ مطالبه وأعطى مهلة أقصاه 5 أيام من تاريخ هذا البيان وفي حالة عدم الاستجابة لهذه المطالب فان نتحمل مسئولية أي تصرف يحدث.

