«داخلية المؤقتة» يبحث آليات تأمين ملتقى ومعرض النفط في بنغازي

عقد وزير الداخلية في الحكومة الليبية المؤقتة، المستشار إبراهيم بوشناف، اجتماعًا أمس السبت، مع رئيس لجنة الإدارة لشركة الخليج العربي للنفط محمد بالقاسم بن شتوان، لمناقشة العديد من المواضيع التي تهم الطرفين وعلى رأسها الترتيبات الأمنية التي ستتخذ لتأمين وحماية ملتقى ومعرض النفط والغاز الذي سيقام بمدينة بنغازي الشهر المقبل.

وبحث الاجتماع، الذي عقد بمقر مكتب الوزير، آخر تطورات مشروع اعادة إنشاء مبنى مديرية الأمن ببنغازي الذي تشارك في تمويله المؤسسة الوطنية للنفط وبإشراف ومتابعة شركة الخليج العربي للنفط وسبل الإسراع في تنفيذ هذا المشروع الحيوي والهام للمدينة.

يشار إلى أنه سيشارك بالملتقى العديد من الشركات العالمية والمحلية وسيكون فرصة للاطلاع على الأمن، والاستقرار الذي تتمتع به مدينة بنغازي والمنطقة وعودة مظاهر الدولة المدنية، ومؤسساتها كما سيكون هذا المعرض فرصة لمشاركة هذه الشركات العالمية في التنمية والتطوير بقطاع النفط، وغيره من القطاعات باستخدام التقنيات الحديثة.

