مسرب | أعضاء من مجلس الدولة يطالبون بجلستي مكاشفة بشأن فساد مالي فى ديوان المجلس

ليبيا – طالب عدد من أعضاء مجلس الدولة الإستشاري فى وثيقة موقعة بتاريخ 16 اغسطس المنصرم باسم زميلهم ” السيد صالح المهدي الحداد ” بكشف عمليات الفساد الجارية فى رئاسة ديوان المجلس .

وفى رسالة مسربة موجهة منه إلى رئيس المجلس الاستشاري ونائبيه الاول والثاني ومقرر المجلس تحصلت المرصد نسخة عنها وتثبتت من صحتها عبر مصدر بديوان الرئاسة ، طالب الحداد بتحديد موعد جلسة مكاشفة واستماع مع رئيس ديوان المجلس المكلف بتسيير الاعمال .

وأكدت الرسالة بكشف مايحدث فى ديوان المجلس من إبرام للعقود والانتدابات والتعيينات والخروقات المالية والادارية فى الوقت الذي لم يكن فيه رئيس الديوان منتخباً وفق للائحة الداخلية بل مكلفاً بتسيير الاعمال ، وفقاً للرسالة .

وأضافت الرسالة بأن ديوان المحاسبة فى طرابلس أكد على وجود فساد مالي وإداري بديوان المجلس مطالبة بجلسة أخرى إيضاً للإستماع والمكافشة مع رئيس المحاسبة خالد شكشك .

المرصد – خاص

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