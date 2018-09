قامت المنظمة الدولية للهجرة بالعمل داخل مركز إيواء المهاجرين التابع لجهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء.

وأوضح جهاز مكافحة الهجرة غير الشرعية فرع تاجوراء، في تدوينه له على صفحته بموقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك” أن فريق تابع للمنظمة قام بإجراء مقابلات ما قبل الترحيل للمهاجرين غير الشرعيين من النزلاء ، وذلك تمهيدا لبرنامج العودة الطوعية الإنسانية التي تشرف عليها المنظمة.

The post «الدولية للهجرة» ترحل مهاجرين غير شرعيين من تاجوراء إلى بلادهم appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية