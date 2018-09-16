شرطة سبها تُطيح بعصابة سطو مسلح

ألقت قوة الشرطة بمديرية أمن سبها، القبض على عصابة تمتهن السطو المسلح والسرقة، بعد إبلاغ أحد المواطنين بأنه تعرّض للسطو المسلح من قبل أشخاص تعرّف عليهم، سرقوا سياراته، في الطريق الزراعي بمحلة الجديد، بالمدينة.

وأعلنت مديرية الأمن سبها، أن عميلة القبض جاءت بعد التحريات ورصد تحركات العصابة، ومن بعدها تم إعداد كمين لهم، في احدى المباني المهجورة الواقعة في محلة حي عبدالكافي، والتي يتخدونها مقرا لهم.

وأوضحت مديرية الأمن، أنها تحفظت على كشف أسماء العصابة لسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مجرى التحقيق معهم.

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