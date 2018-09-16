دولة رئيس مجلس الوزراء ووكيل عام وزارة الصحة يفتتحان مشروع تطوير وتوسعة مستشفى المخيلي القروي

المخيلي 16 سبتمبر 2018 (وال) – قام دولة رئيس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني رفقة وكيل عام وزارة الصحة بالحكومة الليبية المؤقتة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب بافتتح الملحق المطور الجديد الخاص بغرف العمليات والطواري والولادة بهدف زيادة السعة السريرية وتقديم الخدمة العلاجية والإسعافية بمستشفى المخيلي القروي التابع لبلدية لابرق ، يرافقهما مدير عام المستشفي و وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي و الوكيل المساعد بديوان غيث دربوك وعدد من وكلاء الوزارة ورؤساء الهيئات بالحكومة الليبية المؤقتة وبحضور عدد من أعيان ومشائخ البلدية والمهتمين بالجانب الصحي .

وخلال الافتتاح، أشاد رئيس مجلس الوزراء بغرف العمليات والطوارئ الحديثة الذى تعد إضافة هامة للخدمات الطبية للمنطقة نظرا لموقعة الجغرافي الذي يغطي منطقة شاسعة، مؤكداً أن الدولة لا تتوانى فى تقديم كافة أوجه الدعم والرعاية الطبية للمواطنين بكافة مدن ومناطق ليبيا بشرق وغرب وجنوب البلاد.

وأشار وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب إلى اأن ما شهده من خدمات بالمستشفيات الحديثة التي تم تطويرها وافتتاحه في بلدتي تاكنس والمخيلي، يعد نقلة نوعية على صعيد المنطقة والفضل يعود لجهود العاملين بقطاع الصحة ، الذين استطاعوا ترجمة توجيهات وزارة الصحة على ارض الواقع.

وقال إن مستشفى المخيلي سوف يقدم خدمات علاجية ووقائية خاضعة لعمليات التطوير والمواكبة باستمرار، معربًا عن أمله أن تسهم أعمال التوسعة في مواجهة تزايد اعداد المراجعين وخدمات الاسعاف والطوارئ والحفاظ على سوية وتطور المنظومة الصحية.

وأكد أن هذه التوسعة للمستشفى جاءت لتلبية الضغط المتزايد على المستشفى نظرا لخصوصية وجغرافية المنطقة وقد اشتملت التوسعة على انشاء وافتتاح غرف العمليات وتطوير الاسعاف والطوارىء وقسم الاشعة وغرف العمليات والانعاش والعناية.

ويشار إلى أن حفل الافتتاح كان بحضور مدير إدارة الموارد البشرية الأستاذ محمد الجبالي ومدير إدارة الشؤون الإدارية والخدمات بديون وزارة الصحة الاستاذ عبدالوهاب بشوق ومدير ادارة الاعلام بديوان وزارة الصحة الاستاذ معتز الطرابلسي ومدير مكتب الوكيل العام الاستاذ طارق نوح ورئيس غرفة عمليات الطوارئ الاستاذ ابراهيم اليتيمي، إضافة إلى حضور عدد من أعيان ومشائخ وعمد البلد. (وال – المخيلي) ع ع

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