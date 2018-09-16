رئيس الحكومة ووكيل وزارة الصحة يفتتحان أقسام حديثة بمستشفى تاكنس القروي

‫تاكنس 16 سبتمبر 2018 (وال) – افتتح رئيس الحكومة المؤقتة عبدالله الثني برفقة وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب، وبحضور عميد البلدية و وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي وكيل وزارة الصحة بنغازي الدكتور نادر الكويري والوكيل المساعد بديوان السيد غيث دربوك بحضور عدد من الوكلاء ورؤساء الهيئات التابعة للحكومة المؤقتة صباح اليوم السبت ، عدة اقسام حديثة مجهزة باحدث المعدات الطبية بمستشفى تاكنس القروي التابع لبلدية جردس .

وأن الاقسام الإضافية التي تم افتتاحة اليوم تشمل أقسام الإيواء الولادة والعمليات والعناية الفائقة ، وعددا من العيادات الخارجية بهدف زيادة سعة سريرية بالمستشفي وتقريب وتوطين الخدمة للمواطن داخل نطاق البلدية.

وأجرى رئيس الحكومة المؤقتة رفقة وكيل عام وزارة الصحة وعدد من الوزراء والوكلاء بالحكومة الليبية المؤقتة عقب قصه شريط الافتتاح، جولة داخل أقسام المستشفى ، للإطلاع على الإمكانيات والتجهيزات .

وفي مستهل الحفل، قدم مدير عام مستشفي تاكنس القروي وأعيان ومشائخ وأعيان بلدة تاكنس درع الــوفــاء والتــميــز لرئيس الحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني ودرعآ تــذكــاريــآ لوكيــل عــام وزارة الصحة وذلك لوقفته الكريمة والجادة المتمثلة في دعم قطاع الصحة ببلدية جردس وماجاورها

وتعهد رئيس الحكومة بتقديم الدعم الكامل عن طريق وزارة الصحة لكل أقسام المستشفى، بما يضمن تقديم أفضل الخدمات الطبية للمرضى، من بينها ، قسم النساء والولادة.

ويشار الي ان حفل الافتتاح كان بحضور مدير ادارة الموارد البشرية بوزارة الصحة الاستاذ محمد الجبالي ومدير ادارة الشؤون الاداريةً والخدمات بديون وزارة الصحة الاستاذ عبدالوهاب بشوق ومدير ادارة الاعلام بديوان وزارة الصحة الاستاذ معتز الطرابلسي ومدير مكتب الوكيل العام الاستاذ طارق نوح ورئيس غرفة عمليات الطوارئ الاستاذ ابراهيم اليتيمي بالاضافة الي حضور عدد من أعيان ومشائخ والمهتمين بالجانب الصحي . (وال – تاكنس) ع ع

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