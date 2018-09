عضو في المجلس الاستشاري يطالب «المشري» بالتحقيق في خروقات المجلس

كشف خطاب مسرب عن مناشدة عضو المجلس الاستشاري السيد صالح المهدي الحداد، لرئيس المجلس الاستشاري خالد المشري يطالبه بالتحقيق في عمليات الفساد الجارية فى رئاسة ديوان المجلس عبر تحديد موعد جلسة مكاشفة واستماع مع رئيس الديوان.

وأظهر الخطاب،الذي صدر في 15 من الشهر الماضي، نقلا عن المرصد الليبية،أن ديوان المحاسبة فى طرابلس أكد على وجود فساد مالي وإداري بديوان المجلس مطالبة بجلسة أخرى إيضاً للإستماع والمكاشفة مع رئيس المحاسبة خالد شكشك .

وأفاد الخطاب بأن طبيعة الفساد التي تجري بالمجلس من إبرام للعقود والانتدابات والتعيينات والخروقات المالية والادارية فى الوقت الذي لم يكن فيه رئيس الديوان منتخباً وفق للائحة الداخلية بل مكلفاً بتسيير الاعمال ، وفقاً لنص الخطاب .

