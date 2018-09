النائب «أيمن النصر»: الانتخابات تعد أقصر الطرق لاستقرار البلاد

خاص- المتوسط:

أكد عضو مجلس النواب أيمن سيف النصر أن الحل الأمثل والوحيد للأزمة الليبية الراهنة هو إجراء الانتخابات الرئاسية و التشريعية في أقرب وقت ممكن باعتبارها هي أقصر الطرق لاستقرار البلاد.

وأفاد النصر، في تصريح خاص لــ ” المتوسط”، اليوم الأحد، بأن الانتخابات الرئاسية و التشريعية تعد المشروع الوطني الذي يستحق الدعم، باعتباره حق الشعب في تقرير مصيره واختيار من يدير شؤونه.

وقال النصر، إن الحرب التي تجرى الآن لا تخلف دماءً و دماراً و يتامى و ثكالى فقط، بل تخلف فراغاً أمنياً تنتعش فيه الجريمة بشتى صنوفها، و تنهار على إثرها مؤسسات السلطة و اقتصاد الدولة، و تسقط مقدرات البلاد و مقاليد المؤسسات في يد المنتصر العابث، الذي سيأتي بعده من يحاول افتكاكها منه، ليخلف دماً و دماراً و يتامى و ثكالى جدد.

وشدد النصر، على أن هذه الحرب لن تتوقف رغم محاولات الحل السياسي الذي تعاملنا ونتعامل فيها بحثاً عن الوفاق، ولن يعود الاستقرار لبلادنا و ليس فيها رأس للسلطة يتمتع بشرعية قانون انتخابات و مشروعية غالبية أصوات الناخبين الليبيين قائلا « يجب أن تعصب أزمات البلاد برأس رجل واحد يأتي به الشعب كي تتخلص من أوجاعها».

