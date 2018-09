«خبراء الأمم المتحدة»: طائرات شحن أمريكية تحلق فوق مطاري مصراتة وبنينا

تواصل “المتوسط” نشر أهم ما جاء في التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، الذي رفعه إلى مجلس الأمن الدولي، في الخامس من سبتمبر الجاري، والذي كان لــ “المتوسط” السبق في نشر محتواه.

فبحسب التقرير،الذي كشف وجود طائرات شحن عسكرية كبيرة تابعة للقوات الجوية الأميركية نفذت نحو 15 رحلة إلى مطاري بنينا ومصراتة خلال الشهور الخمسة الأخيرة، مستشهدا بعدد من المستندات والأدلة والصور الميدانية.

وأظهر التقرير، وجود طائرات نقل عسكرية أمريكية من طراز “C-17 Globemaster” في 24 فبراير و16 مارس من العام الجاري بمطار مصراتة ، وفي 18 مارس بمطار بنينا.

وأفاد التقرير، بأنه طالب سلطات الولايات المتحدة بمعلومات حول طبيعة تلك الرحلات وعن المواد التي نقلتها إلى ليبيا، ولم تلق ردا بخصوص الطلب.

وأوضح التقرير، إلى أنه وفقا لبيانات المنظمة الأوروبية لسلامة الملاحة الجوية أن الطائرات كانت تقلع من عدة مطارات، منها قاعدة راممشتاين الجوية بألمانيا، ومطار جيبوتي الدولي، ومطار شانيا الدولي باليونان، ومطار تراباني – بيرجي بإيطاليا.

