السراج يُهدّد: لن نسمح بخرق الهدنة.. وهذا ردّنا                                       

هدّد رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج حول أي خرق للهدنة في طرابلس خرق أو عودة الاشتباكات المسلحة، سيُقابله ردا صادما محليا ودوليا، مضيفا أن لا مجال للعبث بأمن العاصمة.

وأوضح السراج في اجتماع موسع عقده، مع عمداء بلديات المنطقة الوسطى والغربية، آليات تنفيذ الإصلاحات الاقتصادية والترتيبات الأمنية، بقوله: أنه اعتباراً من هذا الأسبوع ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية.

وأجاب رئيس المجلس الرئاسي على سؤال طرحه عميد بلدية ابوسليم عبدالرحمن الحامدي سؤالا في الاجتماع ، حول تخوّفه من عودة الحرب في طرابلس، أن الترتيبات الأمنية تسير بشكل مدروس، ولا مجال من يحاول أن يُزعزع أمن العاصمة.

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