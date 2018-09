حذر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خارقي اتفاق الهدنة في العاصمة طرابلس بأنه سيقابل برد حاسم وصادم على المستويين المحلى والدولي .

وقال السراج، في اجتماع له مع عمداء بلديات المنطقة الوسطى والغربية، أمس السبت، أنه لا مجال للعبث بأمن العاصمة، مشيرا إلى أن الترتيبات الأمنية تسير بشكل مدروس.

وفي سياق متصل، أوضح السراج ، أنه اعتباراً من هذا الأسبوع ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية.

The post «السراج» محذرًا خارقي الهدنة بطرابلس: لا مجال للعبث بأمن العاصمة appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية