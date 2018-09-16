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«السراج» محذرًا خارقي الهدنة بطرابلس: لا مجال للعبث بأمن العاصمة

تم النشر منذُ 25 دقيقة
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

حذر رئيس المجلس الرئاسي، فائز السراج، خارقي اتفاق الهدنة في العاصمة طرابلس بأنه سيقابل برد حاسم وصادم على المستويين المحلى والدولي .

وقال السراج، في اجتماع له مع عمداء بلديات المنطقة الوسطى والغربية، أمس السبت، أنه لا مجال للعبث بأمن العاصمة، مشيرا إلى أن الترتيبات الأمنية تسير بشكل مدروس.

وفي سياق متصل، أوضح السراج ، أنه اعتباراً من هذا الأسبوع ستكون هناك إجراءات تنفيذية للإصلاحات الاقتصادية.

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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  • حسك خوفتنا يا سيد نواعم. و الله ماك مداير حاجه يا طرطور يا عميل يا جبان ثلاتة سنوات مداير فيهم جولات مكوكية و لكن ( تيتي تيتي رحتي مثل ما جيتي ) دورلك خدمه تقدرها و اترك السياسه لناسها يا دلو

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