مديرية أمن اجدابيا تستعد بخطة أمنية لتأمين ملتقى القبائل بأجخرة

عقد مدير أمن مديرية أجدابيا، عقيد سالم ماضي اجتماعا بمديرية أمن أجخرة لبحث سبل تأمين ملتقى قبائل ليبيا الشامل والذي ستبدأ فعالياته اليوم الأحد.

وقال مدير أمن مديرية اجدابيا عميد سالم ماضي،في تصريحات صحافية، اليوم، أنه وفقا لتعليمات القيادة العامة للقوات المسلحة العربية الليبية، وعن طريق آمر غرفة عمليات اجدابيا العميد فوزي المنصوري، تم تكليفنا مع عدد من وحدات القوات المسلحة بتأمين وصول الوفود القادمة من جنوب وغرب البلاد والتي تهبط في مطار النافورة وأخرى قادمة من الشرق عن طريق البر.

وأضاف ماضي أن عمليات تأمين وصول الوفود وتأمين مقر اقامتهم بدأت منذ يوم أول أمس الجمعة؛ وقال أننا نبذل كل الجهود حتى لا يحدث أي قصور أمني داخل المدينة.

