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شلقم: هذا ماحدث مع عمر المختار و”سفاح برقة”

تم النشر منذُ 1 ساعة
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

علّق الكاتب ومندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبدالرحمن شلقم في ذكرى استشهاد الشيخ عمر المختار، الذي يصادف اليوم السادس عشر من سبتمبر، بقوله: ” في يوم عمر المختار العظيم .. اتذكر واذكر جلسات طويلة مع مصطفى العقاد مخرج فيلم عمر المختار ، وهاري جراي كاتب السيناريو .هاري جمع تفاصيل التفاصيل عن عمر المختار”.

وأضاف شلقم على صفحته الشخصية، إن ردولف غرسياني، طرح سؤالا لعمر المختار، مفاده : “قال له غرسياني ( سفاح برقة) ، هل تعتقد يا مختار انك ستهزم جنرالات ايطاليا ؟ رد عليه المختار قائلا : النصر والهزيمة كلمات تعنيكم انتم . انا لاتعنيني هذه الكلمات .عندما يحتل اجنبي وطني علي ان اقاتله . لا افكر في النصر او الهزيمة.”

وكان الدبلوماسي، عبدالرحمن شلقم، قد نشر مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، في السابع والعشرين، من شهر يناير الماضي، حول الاستعمار الإيطالي لليبيا، بعنوان ” ليبيا وإيطاليا… خرائط الجغرافيا وعواصف التاريخ”. تحدث فيه عن المراحل التي صاحبت الاستعمار مرورا باعتذار الحكومة الإيطالية عن سنوات الاستعمار.

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قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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  • انت اولا ماكش مؤرخ سكار فرخ حرام خائن عميل لا يوثق في كلامك يا تيس. و انت مش مسموح لك تتحدث عن الرجال يا ذيوث

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