شلقم: هذا ماحدث مع عمر المختار و”سفاح برقة”

علّق الكاتب ومندوب ليبيا الأسبق لدى الأمم المتحدة، عبدالرحمن شلقم في ذكرى استشهاد الشيخ عمر المختار، الذي يصادف اليوم السادس عشر من سبتمبر، بقوله: ” في يوم عمر المختار العظيم .. اتذكر واذكر جلسات طويلة مع مصطفى العقاد مخرج فيلم عمر المختار ، وهاري جراي كاتب السيناريو .هاري جمع تفاصيل التفاصيل عن عمر المختار”.

وأضاف شلقم على صفحته الشخصية، إن ردولف غرسياني، طرح سؤالا لعمر المختار، مفاده : “قال له غرسياني ( سفاح برقة) ، هل تعتقد يا مختار انك ستهزم جنرالات ايطاليا ؟ رد عليه المختار قائلا : النصر والهزيمة كلمات تعنيكم انتم . انا لاتعنيني هذه الكلمات .عندما يحتل اجنبي وطني علي ان اقاتله . لا افكر في النصر او الهزيمة.”

وكان الدبلوماسي، عبدالرحمن شلقم، قد نشر مقالا في صحيفة الشرق الأوسط، في السابع والعشرين، من شهر يناير الماضي، حول الاستعمار الإيطالي لليبيا، بعنوان ” ليبيا وإيطاليا… خرائط الجغرافيا وعواصف التاريخ”. تحدث فيه عن المراحل التي صاحبت الاستعمار مرورا باعتذار الحكومة الإيطالية عن سنوات الاستعمار.

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