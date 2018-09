طالب عميد بلدية سبها، حامد الخيالي،بتشكيل حكومة وحدة وطنية، وجيش موحد في أقرب وقت ممكن من أجل إعادة الاستقرار إلى المنطقة الجنوبية.

وأوضح الخيالي أن مطالب الحركات الشبابية في الجنوب تعود إلى تردي الخدمات والمشاكل الحياتية التي يعاني منها الأهالي من أزمات التيار الكهربائي والمياه والبطالة ونقص السيولة والوقود والسلع الأساسية والأدوية.

