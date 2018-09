الجيش يضبط 12 شاحنة من الوقود المهرب في الكفرة

ألقت كتيبتا “سُبل السلام و المهدي السنوسي” التابعتان للقيادة العامة للقوات المسلحة بمدينة الكفرة القبض على 12 شاحنة كانت تحمل سلعا تموينية ومواد غذائية متنوعة بالإضافة إلى شحنة كبيرة من الوقود كذلك تم القبض على سيارة نوع تويوتا صحراوية على متنها عدد 5 قطع أسلحة مضادات للطائرات كانت مهربة إلى منطقة أم الارانب.

وأفادت قوات الجيش بأن المجموعة المسلحة التي كانت تحمي هذه الشاحنات وهم 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية كانوا قادمين من تشاد و دخلوا عن طريق التهريب إلى ليبيا متوجهين إلى أم الأرانب لدعم العصابات و الميليشيات التشادية التي تتحصن ببعض مدن الجنوب الغربي بما فيها أم الأرانب .

