“خبراء الأمم المتحدة” تكشف تعذيب “المقاتلة” لأفراد النظام السابق

المتوسط – سامر أبو وردة



تواصل “المتوسط” نشر أبرز ما ورد في التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي كان لها السبق في عرض محتواه، بعد رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من سبتمبر الجاري.



أورد التقرير أن فريق الخبراء يحقق في حالات تعذيب ضباط كبار في النظام السابق اعتقلوا في سجن الحدباء بعد ما عرف بــ “ثورة فبراير”، وأضاف، أن مصادر سرية قد قدمت أدلة على المعاملة التي تعرض لها آخر رئيس وزراء في عهد الرئيس الراحل معمر القذافي، البغدادي المحمودي، الذي احتجز في سجن الحدباء في الفترة من ٢٤ يونيو ٢٠١٢ إلى ٢٧ مايو ٢٠١٧.



وتابع، “كان السجن تحت سيطرة الحرس الوطني برئاسة خالد الشريف، الذي ينتمي إلى الجماعة الإسلامية الليبية المقاتلة، وكان “الجناح العسكري” في السجن مؤلفا من منتسبي “المقاتلة”، الذين انصب دورهم على ممارسة التعذيب”، لافتاً إلى أن بعضهم الآن قادة بارزون في الجماعات الإرهابية مثل مجلس شورى ثوار بنغازي وجماعة أنصار الشريعة.



وبحسب التقرير، فقد أكد خالد الشريف أنه كان رئيس سجن الحدباء خلال الفترة المعنية، وأنكر استخدام التعذيب ضد النزلاء، لكنه أقر بأن بعض الأفراد، بمبادرة شخصية منهم، قد شاركوا في هذه الممارسات ضد موظفي النظام السابق.

