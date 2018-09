مديرية أمن بني وليد: الانتخابات سارت كما هو مخطط لها

أكد مدير مديرية أمن بني وليد عبد السلام الباقول، أمس السبت أن العملية الانتخابية سارت كما هو مخطط لها، وأنهم لم يتلقوا أي إخطارات بحصول عرقلة لسير العملية بالمدينة في مراكز الانتخاب البالغ عددها 28 مركزًا .

هذا وأعلنت المديرية عن إقفال صناديق الاقتراع بعد انتهاء التصويت في انتخابات المجلس البلدي بني وليد، مساء أمس السبت، مشيرة إلى عودة التيار الكهربائي بعد انقطاع دام 10 دقائق قبل وقت قصير من موعد إغلاق صناديق الاقتراع.

من جانبها أفادت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، عبر صفحتها على «فيسبوك» إن نسبة الرجال المقترعين في بني وليد بلغت 31% من إجمالي الرجال المسجلين، فيما بلغت نسبة النساء المشاركات 13% حتى الساعة السادسة من مساء اليوم.

