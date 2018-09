ألقت قوة الشرطة بمديرية أمن سبها، القبض على عصابة تمتهن السطو المسلح والسرقة، بعد إبلاغ أحد المواطنين بأنه تعرّض للسطو المسلح من قبل أشخاص تعرّف عليهم، سرقوا سياراته، في الطريق الزراعي بمحلة الجديد، بالمدينة.

وأعلنت مديرية الأمن سبها،أمس السبت، أن عميلة القبض جاءت بعد التحريات ورصد تحركات العصابة، وتم إعداد كمين لهم، مشيرة بأنه تم التحفظ على كشف بأسماء العصابة لسلامة الإجراءات القانونية المتبعة في مجرى التحقيق معهم.

The post شرطة سبها تلقى القبض على عصابة سطو مسلح appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية