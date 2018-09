«المصرف الليبي الخارجي»: تقرير «خبراء الأمم المتحدة» شهادة براءة دولية نعتز بها

اعتبر المصرف الليبي الخارجي، أن التقرير النهائي لفريق الخبراء بالأمم المتحدة المعني بليبيا هو شهادة براءة دولية يعتز ويفتخر بها كل موظف بالمصرف.

وأصدر فريق الخبراء تقريره حول تطورات الأوضاع الأمنية والاقتصادية في ليبيا بعد أن قام بالتحقيق في الادعاءات الواردة إليه سابقاً حول المصرف الليبي الخارجي والتي تم سردها بالتقرير المؤقت المسرب في نهاية فبراير للعام الجاري حيث تشير إلى سوء استخدام الاعتمادات المستندية.

وأشار المصرف الليبي الخارجي، إلى أن فريق الخبراء عبر في تقريره المؤقت المسرب في شهر فبراير الماضي عن قلقه من عمليات مصرفية مخالفة جرت داخل مصرف الجمهورية والمصرف الليبي الخارجي. وعلى الفور استلم فريق الخبراء عقب ذلك وثائق من الأطراف المعنية تطعن في دقة المعلومات المحالة له وصحتها.

قام المصرف الليبي الخارجي بحملة مكثفة بقيادة المدير العام للمصرف “محمد بن يوسف” لتفنيد تلك الاتهامات، حيث أصدر المصرف بياناً رسمياً بهذا الشأن أعرب فيه عن استغرابه لما جاء بالتقرير من مغالطات وملابسات ونفيه لذلك جملةً وتفصيلاً، وتوجيه عدة مراسلات لجميع مؤسسات الدولة الليبية التشريعية والرقابية والتنفيذية ولرئيس مجلس الأمن ولفريق الخبراء المعني بليبيا والبعثة الأممية في ليبيا عن طريق وزارة الخارجية الليبية لدعوة لجنة الخبراء لزيارة المصرف الخارجي لمناقشة النقاط الواردة في تقريرهم المسرب وتفنيدها والإجابة عن التساؤلات التي طرحها الخبراء.

وأوضح المصرف الخارجي، أنه كنتيجة لهذا الجهد الكبير الذي بُذل من فريق العمل بالمصرف تراجع فريق الخبراء في تقريره الأخير عن ادعاءاته بعد حصوله على مجموعة من الوثائق والطعون والأدلة التي تفند تماماً ما جاء في التقرير المؤقت، مؤكدا أنه بذلك يتضح أن المصرف الليبي الخارجي بعيد كل البعد عن شبهات الفساد في الاعتمادات.

