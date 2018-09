زار وفد من منظمة اليونسيف التابع للأمم المتحدة والمنظمة السامية لشؤون اللاجئين والهجرة،أمس السبت، مركز إيواء المهاجرين في ظاهر الجبل.

وأوضحت المنظمة، في تغريدة لها على موقع التواصل الاجتماعى “تويتر” أن الزيارة جاءت لمتابعة أوضاع المهاجرين وخاصة بعد تزايد أعداد المهاجرين ونقلهم من طرابلس إلى الجبل جراء الأحداث الحاصلة في طرابلس.

