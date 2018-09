وزير الخارجية التونسي يثمن جهود «سلامة» في وقف إطلاق النار بطرابلس

ثمن وزير الخارجية التونسي خميس الجهيناوي، الجهود المبذولة من قبل رئيس بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا غسان سلامة للتوصل إلى اتفاق لوقف إطلاق النار في العاصمة طرابلس.

وأعرب الجيهناوي، خلال اتصال هاتفي أمس السبت، مع سلامه على دعم بلاده لمساعيه المتواصلة للتوصل إلى تسوية سياسية شاملة في هذا البلد وفقاً لخارطة الطريق الأممية التي أعلن عنها منذ سبتمبر 2017.

وأشاد الجهيناوي ببرنامج الإصلاح الاقتصادي في ليبيا الذي رعته بعثة الأمم المتحدة بإعلان من المجلس الرئاسي لحكومة الوفاق، مجدداً حرص تونس على مواصلة تهيئة الظروف الملائمة لتمكين البعثة الأممية من أداء مهامها على أكمل وجه.

