أفادت مديرية أمن صبراتة، بأنه تم البدء في حصر العمال الأجانب الوافدين، والوافدين الليبيين من خارج البلدية.

وأوضحت المديرية، في تدوينة لها على موقع التواصل الاجتماعى ” الفيس بوك”، أمس السبت، بأن عملية الحصر تأتي بقصد مساعدة الأجهزة الأمنية على تأدية مهامها، والوقاية من أي تهديد لأمن المدينة.

ودعت المديرية، سكان البلدية كافة، وأصحاب الأنشطة الحرفية والتجارية ممن يشغلون العمال الوافدين، وأصحاب العقارات المعدة للإيجار، والفنادق والاستراحات وغيرها، إلى ضرورة التعاون مع الفرق المختصة بعملية الحصر.

يشار إلى أن وزارة الداخلية بحكومة الوفاق طالبت، الأربعاء الماضي، كافة العمال الأجانب الموجودين على الأراضي الليبية، بتسوية أوضاعهم القانونية على وجه السرعة.

The post مديرية أمن صبراتة تحصي أعداد العمال الوافدين appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية