إعلان نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية بـ “بني وليد ودرج”

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لكل من “بني وليد” و “درج” التي جرت يوم السبت.

وقالت اللجنة عبر صفحتها على “فيس بوك” إن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد بلغت اثنين وثلاثين في المئة، بواقع سبعة فاصل مائتين وثلاثة من ألف مقترعين من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ “5.821” بواقع 40%، فيما بلغ عدد النساء “1.382” سيدة بواقع 17%.

وبينت اللجنة أن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي “درج” بلغت أربعين في المئة بواقع “1.753” مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت “44%” أما النساء فقد سجلت 34%.

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