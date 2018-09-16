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انفوجراف| «المركزية لانتخابات المجالس البلدية» تعلن نسبة المشاركة في «بني وليد ودرج»

تم النشر منذُ 6 ساعات
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مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية
صحيفة المتوسط الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المتوسط الليبية

المتوسط:

أعلنت اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، نسبة المشاركة في الانتخابات البلدية لكل من بلدية «بني وليد» و «درج» التي جرت أمس السبت.

وقالت اللجنة عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي «فيس بوك» إن «النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي بني وليد بلغت 32%، بواقع 7.203  مقترعين من إجمالي عدد الناخبين المسجلين.

وأوضحت اللجنة أن عدد الرجال الذين أدلوا بأصواتهم في الانتخابات بلغ 5.821  بواقع 40%، فيما بلغ عدد النساء 1.382 سيدة بواقع 17%.

وبينت اللجنة أن النسبة الكلية للمشاركة في انتخابات المجلس البلدي «درج» بلغت 40 % بواقع 1.753 مقترعًا من إجمالي عدد الناخبين المسجلين، موضحة أن نسبة الرجال الذين أدلوا بأصواتهم بلغت 44 %  أما النساء فقد سجلت 34%.

وكان اللجنة المركزية لانتخابات المجالس البلدية، قد أكدت أن نحو 27 ألف ناخب شاركوا في عملية الاقتراع التي جرت وقائعها، اليوم السبت، في بلديتي بني وليد ودرج.

 

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صحيفة المتوسط الليبية

صحيفة المتوسط الليبية

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