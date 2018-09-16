حي الأندلس يمهل التشكيلات المسلحة 5 أيام للخروج من البلدية

أمهل المجلس البلدي حي الأندلس التشكيلات المسلحة مدة خمسة أيام للخروج من مناطق وشوارع البلدية، مطالبا في الوقت نفسه من مديرية أمن طرابلس تفعيل الأجهزة الأمنية.

وأكد المجلس، في بيان أصدره ليل السبت، بحضور أعضاء مجلس النواب عن البلدية انهم سيقومون بخطوات تصعيدية منها إغلاق جميع الطرق ببلدية حي الأندلس، في حالة عدم الاستجابة لمطالبهم.

وطالب المجلس البلدي التشكيلات المسلحة تسليم الجناة في قضية مقتل شباب من بلدية حي الأندلس إلى القضاء وإطلاق سراح الشاهد الأساسي في القضية “أحمد عبد العزيز الوريمي” المعتقل بمعسكر ما يُعرف بـ ” 7 أبريل”.

كما طالب المجلس مديرية أمن طرابلس بضرورة تفعيل مراكز الشرطة وجهاز البحث الجنائي وشرطة النجدة داخل البلدية، محذرا من خطورة تردي الوضع الأمني في البلدية.

يشار إلى أن عددا من المحتجين اشعلوا ليل الجمعة النار في إطارات السيارات وأغلقوا الطريق السريع وطريق قرجي على خلفية مقتل شاب بمنطقة السياحية غربي طرابلس على أيدي مسلحين بعد أن سطوا على سيارته بمنطقة السياحية.

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