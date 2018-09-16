الثني يضع حجر الأساس لمستشفى عمر المختار بالبيضاء

العنوان-البيضاء

وضع رئيس مجلس الوزراء بالحكومة الليبية المؤقتة السيد عبدالله الثني، برفقة وكيل عام وزارة الصحة والمكلف بمهام الوزارة الدكتور سعد عقوب وبحضور وكيل وزارة الصحة للشؤون الفنية المهندس نوري الورفلي والوكيل المساعد بديوان الوزارة السيد غيث دربوك ظهر السبت ببلدة عمر المختار جنوب مدينة البيضاء ، وضع حجر الاساس لإنشاء وتحوير مستشفى عمر المختار العام “بسعة 80 سريرا”، مجهز بكافة الاجهزة والمعدات الطبية وفقآ لنص الاتفاق، والذي تنفذهشركة الإمداد الليبي للمقاولات العامة .

وقال وكيل عام وزارة الصحة، إن هذا المشروع يعتبر من المشاريع الحيوية بالنسبة لبلدة عمر المختار والمناطق و المدن المجاورة، حيث يتوسط موقع المشروع كافة مناطق جنوب مدينة البيضاء ، وسيكون له أثر واضح في تغيير واقع الخدمات الصحية بالمنطقة ككل، وذلك على صعيد تقديم الخدمات الطبية المتكاملة، مشيرا إلى أن المستشفى سيكون من ضمن المشاريع التخصصية الكبيرة، والتي ستساهم في تعزيز حاجة المواطنين للرعاية الصحية”، الأمر الذي سيضمن توفير غطاء سريري مناسب مقارنة بالنقص الذي تعاني منه المنطقة الشرقية، بعد اقفال بعض المستشفيات بععد من المدن بسبب الاشتباكات الدائرة علي الحرب على الإرهاب في البلاد “.

وأكد عقوب على حرص الوزارة على تقديم أفضل الخدمات الصحية لأهلنا في المنطقة ولكافة البلديات المجاورة، وذلك بحسب المعايير الصحية الدولية.

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