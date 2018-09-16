أهم توصيات ملتقى القبائل اليوم الأحد

قال عضو اللجنة التحضيرية الخاصة بملتقى القبائل الليبية ضو النايلي أن اجتماع القبائل المزمع عقده مساء اليوم الأحد في تمام العاشرة مساء سيخرج بتوصيات هامة أولها الخروج بليبيا واحدة موحدة.

وأضاف في تصريحات لموقع قناة ليبيا أن الملتقى سيوصي بتوحيد كافة المؤسسات الليبية المدنية والعسكرية ، إضافة لإجراء الانتخابات بموعدها المقرر في شهر 12 المقبل.

من جهته قال رئيس المنظمة الليبية لقبائل الأشراف والمرابطين حمد الزواوي لموقع قناة ليبيا أن هذا الملتقى يهدف لجمع كلمة ليبيا ، وأنه جاء من أجل القضايا التي تمس حياة المواطن كالتعليم والصحة والغذاء والأمن ، داعياً إلى وقف العبث بليبيا.

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