تقرير أممي: لواء «سبل السلام» متورط في تهريب وابتزاز المهاجرين

تواصل «المتوسط» نشر أبرز ما ورد في التقرير الذي أعده فريق الخبراء التابع للأمم المتحدة، والذي كان لها السبق في عرض محتواه، بعد رفعه إلى مجلس الأمن الدولي في الخامس من سبتمبر الجاري.

أكد فريق الخبراء الأممي المعني برصد الأوضاع في ليبيا، أن «لواء سبل السلام» التابع للجيش الليبي، تورط في تهريب المهاجرين، رغم أنه مكلف من قبل الجيش بمكافحة الاتجار على الحدود بين ليبيا والسودان.

وقال التقرير: “قام لواء سبل السلام بتوفير الحراسة لقوافل المهاجرين من الحدود مع السودان مقابل عشرة آلاف دينار ليبي لكل شاحنة صغيرة، فضلا عن قيامه باحتجاز المهاجرين وابتزازهم”.

وأضاف الفريق في التقرير الذي رفعه لمجلس الأمن “تم التركيز على ثلاثة مواقع في ليبيا هي: الكفرة وتازربو وبني وليد، وتعد الميليشيات المسلحة جهات فاعلة في شبكات التهريب، من خلال حماية قوافل المهاجرين”.

ونقل التقرير على لسان مدير مركز احتجاز الكفرة بوزارة الداخلية، قوله: “هناك سبعة مسارات للهجرة من تشاد والسودان إلى ليبيا عبر أوروبا ومصر ويقوم ما بين 800 إلى 1000 مهاجر بدفع خمسة آلاف دولار يوميًا”، مشددا على أن الهجرة غير النظامية تؤجج الفوضى في ليبيا.

