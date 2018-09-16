بالصور | وحدات الجيش في الكفرة تحبط عملية تهريب كبيرة لسلع تموينية وأسلحة و وقود

ليبيا – تمكنت كتيبتي سُبل السلام والمهدي السنوسي التابعتان للقيادة العامة للجيش بمدينة الكفرة أمس السبت إلقاء القبض على 12 شاحنة تحمل سلع تموينية ومواد غذائية متنوعة بالإضافة إلى شحنة كبيرة من الوقود.

المكتب الإعلامي لكتيبة سبل السلام بالكفرة أوضح أن دورية تابعة للكتيبتين جابت الصحراء الجنوبية للبلاد وإستمرت لمدة أسبوع كامل وألقت خلال جولتها على سيارة نوع تويوتا صحراوية على متنها 5 قطع أسلحة نوع دشكة كانت مهربة إلى منطقة أم الأرانب.

وأضاف المكتب الإعلامي أن الدورية تمكنت من إلقاء القبض على كافة السائقين والمجموعة المسلحة التي كانت تحمي هذه الشاحنات عددهم 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية ، مشيراً إلى أن المجموعة المسلحة جاءت عن طريق التهريب ووجهتهم إلى أم الأرانب لدعم العصابات والميليشيات التشادية التي تتحصن ببعض مدن الجنوب الغربي بما فيها أم الرانب .

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