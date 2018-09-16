النائب خليفة : تقرير خبراء الأمم المتحدة مبالغ فيه

وصف عضو لجنة المالية بمجلس النواب خليفة الدغاري تقرير خبراء الأمم المتحدة الخاص بأموال المصرف المركزي ببنغازي بالمبالغ فيه والبعيد عن المصداقية.

وقال في تصريح لقناة ليبيا أنه لا يمكن حدوث اعتداء على أموال المصرف بهذه الطريقة الواردة بالتقرير ، معللا ذلك بأن المبالغ الموجودة بالمصرف محددة و معلومة لدى المصرف المركزي بالبيضاء ، وبخزائن لا يمكن فتحها.

وأشار خليفة الى أن اللجنة الأممية أصدرت تقريرها في ظل غيابها عن الساحة الليبية ، وبالأخص بنغازي ، منوها الى ان التقرير لم يتطرق نهائيا الى المليارات التي نهبتها الميليشيات غربي البلاد على حد وصفه.

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