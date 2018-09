المتوسط:

كشف وزير خارجية ليبيا ومندوبها الأسبق لدى الأمم المتحدة عبدالرحمن شلقم، أنه جمعته جلسات طويلة مع الراحل مصطفى العقاد مخرج فيلم عمر المختار، وهاري جراي كاتب السيناريو.

وأكدّ «شلقم» في إدراج كتبه في صفحته الشخصية بمناسبة الذكرى الـ (87) لاستشهاد شيخ الشهداء بأن السيناريست هاري جمع تفاصيل التفاصيل عن عمر المختار، مستعيدا بالخصوص بعضا من الحوار الذي دار بين المختار وغراتسياني.

ونقله «شلقم» على النحو التالي: «قال له غرسياني ( سفاح برقة)، هل تعتقد يا مختار إنك ستهزم جنرالات ايطاليا؟ رد عليه المختار قائلا: النصر والهزيمة كلمات تعنيكم أنتم. أنا لا تعنيني هذه الكلمات. عندما يحتل أجنبي وطني علي أن أقاتله. لا أفكر في النصر أو الهزيمة».

The post «شلقم»: جمعتني جلسات طويلة مع مخرج فيلم عمر المختار appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية