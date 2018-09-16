اخبار ليبيا الان

السويحلي: يجب انتخاب سلطة تشريعية لمواجهة تغول وطغيان القوى المسلحة

تم النشر منذُ 5 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية
صحيفة المرصد الليبية
مصدر الخبر / صحيفة المرصد الليبية

ليبيا – علق رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي على البيان الذي صدر عن 29 عضو بالمجلس والذي طالبوا به بخروج مجالس الرئاسي والنواب والدولة من المشهد السياسي.

السويحلي قال في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” “هل يكون بيان اعادة الامانه لاهلها الذي لم نتوقف عن المطالبة به منذ نوفمبر 2017 انطلاقة لإجراء انتخابات لسلطة تشريعية تملك التفويض الكامل لإدارة البلاد عبر ديمقراطية توافقية”.

وتابع قائلاً :”سلطة قوية تملك الظهير الشعبى لمواجهة تغول وطغيان القوى المسلحة على اختلاف مسمياتها وتواجدها الجغرافي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية

عن مصدر الخبر

صحيفة المرصد الليبية

صحيفة المرصد الليبية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • يا حقير يا خائن. اليوم ذكري الشهيد. يعني البطل عمر المختار و هذه المناسبه لاتعني لك شيئا لانك حفيد الخونه و الليبيون يحتفلون فقط بالرجال الوطنيين اما يا سحليه الي الجحيم. و اعلم جيدا يا ذيوث ان الليبيين مع دخول الحيش العربي الليبي و تخليصهم منكم يا فية اليهود و سيكون داعمين للجيش باذن الله

    رد