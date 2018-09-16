السويحلي: يجب انتخاب سلطة تشريعية لمواجهة تغول وطغيان القوى المسلحة

ليبيا – علق رئيس مجلس الدولة السابق عبد الرحمن السويحلي على البيان الذي صدر عن 29 عضو بالمجلس والذي طالبوا به بخروج مجالس الرئاسي والنواب والدولة من المشهد السياسي.

السويحلي قال في تغريدة له عبر صفحته الرسمية على موقع التواصل الإجتماعي”تويتر” “هل يكون بيان اعادة الامانه لاهلها الذي لم نتوقف عن المطالبة به منذ نوفمبر 2017 انطلاقة لإجراء انتخابات لسلطة تشريعية تملك التفويض الكامل لإدارة البلاد عبر ديمقراطية توافقية”.

وتابع قائلاً :”سلطة قوية تملك الظهير الشعبى لمواجهة تغول وطغيان القوى المسلحة على اختلاف مسمياتها وتواجدها الجغرافي”.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المرصد الليبية