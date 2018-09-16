طبرق الطبي يصدر تقرير إحصائي للنصف الأول لعام 2018

طبرق 16 سبتمبر 2018 (وال)- أصدر مركز طبرق الطبي السبت، تقرير إحصائي للنصف الأول لعام 2018 لعدد من الأقسام بالمركز.

هذا وشمل التقرير بحسب الجداول والأرقام لأقسام وتخصصات التالية : الولادة : حيث وصل عدد المواليد خلال نصف هذا العام إلى ” 3048 ” مابين طبيعية وقيصرية، والحالات التي تتردد على وحدة المواليد، وقسم القسطرة القلبية التشخيصية والعلاجية المنظار، وكشف المرضى بواسطة جهاز تخطيط الدماغ، وقياس السمع، والمنظار .

كما شمل التقرير أيضاً مكتب الرعاية الصحية الأولية، وقسم المعامل الطبية، للجثامين المستلمة لمشرحة المركز، وفي مجال تحسين وتطوير العلاج بالداخل بعد زيارة طاقم طبي أمريكي في مجال جراحة القلب المفتوح تخصص أطفال، وإجراء عمليات جراحية مختلفة، وحركة المرضى بقسم عناية القلب والعناية الفائقة . (وال- طبرق) ر ت

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