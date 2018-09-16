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عمل “أفريكوم” سيستمر في ليبيا

تم النشر منذُ 5 ساعات
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مصدر الخبر / قناة 218 الليبية
قناة 218 الليبية
مصدر الخبر / قناة 218 الليبية

أكدت مصادر خاصة لـ218 إن قيادة الأفريكوم لم تكن طرفا في الصراع الدائر في طرابلس وأن عناصر من داعش استغلت ماحدث من توتر أمني داخل العاصمة مؤخراً.

وأشارت ذات المصادر إلى أن قيادة “أفريكوم” ستقوم باستهداف هذه الجماعات الإرهابية جواً، مُضيفة أن قائد قوات الأفريكوم، الجنرال والدهاوزر، قد تلقى تعليمات من وزير الدفاع ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانفورد تقضي بتطوير الأداء الأمني للقوات الليبية لتعزيز الاستقرار الدائم ومكافحة الاٍرهاب.

ووفق مصادر مطلعة فإن أفريكوم ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي الخاص بالضربات والمسح الجوي بطلب من حكومة الوفاق.

وستقوم قوات “أفريكوم” بتزويد حكومة الوفاق عبر منسق شؤون الإرهاب، العميد محمد بشير، بمعلومات استخباراتية من شأنها تعزيزُ فرصِ إنجاحِ جهودِ الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار.

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عن مصدر الخبر

قناة 218 الليبية

قناة 218 الليبية

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