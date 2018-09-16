عمل “أفريكوم” سيستمر في ليبيا

أكدت مصادر خاصة لـ218 إن قيادة الأفريكوم لم تكن طرفا في الصراع الدائر في طرابلس وأن عناصر من داعش استغلت ماحدث من توتر أمني داخل العاصمة مؤخراً.

وأشارت ذات المصادر إلى أن قيادة “أفريكوم” ستقوم باستهداف هذه الجماعات الإرهابية جواً، مُضيفة أن قائد قوات الأفريكوم، الجنرال والدهاوزر، قد تلقى تعليمات من وزير الدفاع ماتيس ورئيس هيئة الأركان المشتركة الجنرال دانفورد تقضي بتطوير الأداء الأمني للقوات الليبية لتعزيز الاستقرار الدائم ومكافحة الاٍرهاب.

ووفق مصادر مطلعة فإن أفريكوم ستواصل تقديم الدعم اللوجيستي الخاص بالضربات والمسح الجوي بطلب من حكومة الوفاق.

وستقوم قوات “أفريكوم” بتزويد حكومة الوفاق عبر منسق شؤون الإرهاب، العميد محمد بشير، بمعلومات استخباراتية من شأنها تعزيزُ فرصِ إنجاحِ جهودِ الأمم المتحدة لإعادة الاستقرار.

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