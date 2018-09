إحباط عملية تهريب أسلحة ووقود لدعم العصابات التشادية بـ«أم الأرانب»

المتوسط:

تمكنت كتيبتا «سُبل السلام» و«المهدي السنوسي» التابعتان للقيادة العامة للجيش الوطني الليبي بمدينة الكفرة من إحباط شحنة كبيرة من الوقود، وتوقيف سيارة تحمل قطعا من الأسلحة كانت في اتجاهها إلى منطقة أم الأرانب ببلدية مرزوق.

وقالت كتيبة سبل السلام، عبر صفحتها بـ«فيسبوك» «أن عناصر من قوات كتيبتي «سُبل السلام» و«المهدي السنوسي» انطلقوا في في دورية جابت الصحراء الجنوبية للبلاد التي استمرت لمدة أسبوع كامل، وتمكنوا خلالها من إلقاء القبض على 12 شاحنة تحمل سلعا تموينية ومواد غذائية متنوعة».

وأضافت «أن الحملة أسفرت أيضا عن ضبط شحنة كبيرة من الوقود، وإلقاء القبض على سيارة نوع تويوتا صحراوية تحمل 5 قطع أسلحة نوع دوشكة كانت مهربة إلى منطقة أم الأرانب، حيث تم إلقاء القبض على كافة سائقي تلك السيارات».

ولفتت إلى تمكن القوات من ضبط المجموعة المسلحة التي كانت تحمي هذه الشاحنات، وهم 5 أشخاص يحملون الجنسية التشادية، حيث كانوا قادمين من تشاد دخلوا عن طريق التهريب ووجهتهم إلى أم الأرانب لدعم العصابات والميليشيات التشادية التي تتحصن ببعض مدن الجنوب الغربي.

