محكمة مصرية تأمر بحبس علاء وجمال مبارك في قضية التلاعب بالبورصة

العنوان-القاهرة

ذكرت وكالة أنباء الشرق الأوسط الرسمية يوم السبت أن محكمة جنايات القاهرة أمرت بالقبض على علاء وجمال، نجلي الرئيس الأسبق حسني مبارك، وحبسهما على ذمة قضية تتعلق بالتلاعب في البورصة.

وعلاء وجمال مبارك وسبعة آخرون متهمون في القضية بانتهاك قواعد سوق الأوراق المالية والبنك المركزي بهدف التربح والحصول على مبالغ مالية بغير حق من خلال تعاملات في أسهم البنك الوطني المصري.

وقال مصدر قضائي لرويترز ”علاء وجمال كانا موجودين بالمحكمة لحظة صدور الأمر بالقبض عليهما“.

وقال مصدر قضائي آخر إنه تم أيضا إلقاء القبض على ثلاثة من بينهم ياسر الملواني العضو الحالي في مجلس إدارة المجموعة المالية هيرميس وحسن هيكل العضو السابق في مجلس الإدارة.

وكان جميع المتهمين في القضية التي بدأت عام 2012 قد أخلي سبيلهم بكفالة، وتقرر منعهم من السفر.

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