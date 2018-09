المتوسط:

تمكنت سرية خالد بن الوليد لتأمين بلدية الشرقية والقوات المساندة لها من إلقاء القبض على 4 من عناصر التشكيلات العصابية المتخصصة في الخطف والابتزاز، بعد عملية تبادل لإطلاق النار بين القوات والعناصر الإجرامية.

وأسفرت العملية عن ضبط سيارة دفع رباعي وعدد من الأسلحة الخفيفة، بعد عملية تبادل لإطلاق النار ومطاردة دامت أربعة ساعات في صحراء الثعالب جنوب غرب منطقة أم الأرانب.

وقالت سرية خالد بن الوليد لتأمين بلدية الشرقية، عبر صفحتها على الفيس بوك، إن العملية تمت بالتعاون مع القوات المساندة من منطقة وادي البوانيس، لافتة إلى أنه يجري التحقيق مع المتهمين للقبض على باقي أفراد العصابة وإطلاق سراح رهينة كانت بحوزتهم.

The post ضبط 4 عناصر من عصابات الخطف بـ«أم الأرانب» appeared first on صحيفة المتوسط.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من صحيفة المتوسط الليبية