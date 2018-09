«حفتر» يتهم قطر بإثارة الفتنة بين ليبيا والجزائر

المتوسط:



اتهم المشير خليفة حفتر، القائد العام للجيش الوطني الليبي، قطر بالوقوف وراء مخطط إثارة الفتنة مع الجزائر، وذلك بعد تحريف تصريحات صحفية له مؤخرا، أثارت جدلا حادا في الجزائر.

وقال خليفة العبيدي، مسؤول الإعلام بمكتب المشير حفتر، في تصريحات صحفية: «لا صحة على الإطلاق لما أشيع عن تهديد المشير حفتر للجزائر، بنقل الحرب الليبية إلى أراضيها، كما أن قائد الجيش أكد على عمق علاقة ليبيا بدول الجوار ومن بينها الشقيقة الجزائر».

وأضاف «العبيدي» «حاولت قنوات الجزيرة القطرية، والنبأ التابعة لتنظيم الإخوان الإرهابي، التي تبث من تركيا، دس السم في العسل من خلال تشويهها حديث حفتر المتلفز فيما يتعلق بالجزائر، وذلك خلال لقائه بأعيان ومشايخ وحكماء ليبيا».

وأشار مسؤول الإعلام بمكتب المشير حفتر، إلى أن المشير أوضح أن «قوات الجيش لاحظت دخول مجموعات مسلحة إلى الأراضي الليبية عبر الحدود مع الجزائر، دون أن تتم معرفة هويتها أو تبعيتها».

وشدد «العبيدي» على أن «قائد الجيش الليبي، أوفد أحد مساعديه إلى الجزائر للاستفسار عن ماهية هذه المجموعات المسلحة، وإن كانت تابعة لحرس الحدود الجزائري، أم أنها مجموعات إرهابية».

وذكر خليفة العبيدي، إن «حفتر» قال: «الجانب الجزائري تفهم الأمر، وتعهد بمعالجة هذه المسألة».

وكانت عدة قنوات قد نقلت تصريحات منسوبة لحفتر، زعمت خلالها أن قائد الجيش الليبي هدد الجزائر بنقل الحرب إلى أراضيها بدعوى دخول قوات جزائرية للأراضي الليبية وهو ما لاقى ردود فعل واسعة.

