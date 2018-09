ضبط سودانيين شكلوا عصابة للنصب على المحال في العملة الأجنبية

المتوسط:

تمكنت قوات قسم التحري والاستدلال بالإدارة العامة للبحث الجنائي التابعة لمديرية أمن بنغازي من ضبط تشكيل عصابي يحمل الجنسية السودانية يقوم بأعمال النصب على أصحاب محلات العملة الأجنبية.

وقال قسم التحري، عبر صفحته بـ«فيسبوك»، «إن العملية تمت فى إطار جهود الإدارة العامة للبحث الجنائي لمكافحة الجريمة بشتى صورها لاسيما ضبط القائمين على أعمال النصب والاحتيال بالعملة الأجنبية».

وأضاف «أن الإدارة تلقت معلومات حول قيام تشكيل عصابي مُكون من أشخاص يحملون الجنسية السودانية بعمليات نصب واحتيال على عدة أصحاب محلات، من خلال قيامهم بوضع ورقات فئة واحد دولار وتغطيتها من أسفل وأعلى بعدد من الورقات فئة المائة لإيهام ضحاياهم بأن جميع المبالغ فئة المائة».

وعقب تقنين الإجراءات أمكن ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بعمليات النصب والاحتيال، فتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال الموقوفين وإحالة القضية إلى النيابة العامة للاختصاص .

