دار البيان للنشر بنغازي توقع اتفاق تعاون مع نيو لينك الدولية للنشر

القاهرة 16 سبتمبر 2018 ( وال ) – وقعت دار البيان للنشر والتوزيع بنغازي يوم الأربعاء بروتوكول تعاون مشترك مع شركة نيو لينك الدولية للنشر والتدريب من مصر في العاصمة المصرية القاهرة.

البروتوكول والذي يعد الأول من نوعه بين مؤسستين للنشر يهدف إلى التبادل الثقافي والفكري والتجاري بين ليبيا ومصر في مجالات متعددة.

هذا ونص الاتفاق على تنفيذ حزمة من الدورات والبرامج التعليمية والتقنية والتدريبية المشتركة.

كما تضمن البروتوكول على أن يمثل كل طرف الطرف الآخر في المعارض والمناسبات الثقافية في بلد الآخر ويتم عرض المنتُجات الثقافية للطرفين مشاركة مع بعضهم، من خلال معارض الكتاب العربية والدولية بجناح مشترك يضم إصدارات الطرفين ويتم تمويل المشروعات المشتركة بين الطرفين مناصفة بينهما.

يشار إلى أن الأستاذ على عمر جابر، مثل دار البيان للنشر والتوزيع في توقيع بروتوكول التعاون، بينما كان الأستاذ أشرف زاهر حلمي، ممثلاً عن شركة نيو لينك الدولية للنشر والتدريب.( وال – القاهرة) إ م/ س ع/أ د

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