فرنسا: نؤكد استمرار العمل على عودة استقرار ليبيا في أقرب الآجال

أكدت وزارة الخارجية الفرنسية استمرار عملها على استرجع استقرار ليبيا في أقرب الآجال، وكذلك التزمها إلى جانب شركائها الدوليين من أجل تنفيذ خطة عمل الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، غسان سلامة، بالكامل طبقًا للبيان السياسي الذي أيدته الجهات الفاعلة الليبية في مايو.

ورحبت الوزارة باعتماد مجلس الأمن التابع للأمم المتحدة بالإجماع القرار 2434 الذي ينصّ على تجديد ولاية بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا لمدة عام إضافي.

وكان مجلس الأمن قد وافق مجددًا بموجب هذا القرار، على غرار القرار الذي اتخذه بفرض جزاءات على إبراهيم الجضران في 12 سبتمبر الأخير، حيث عزم المجتمع الدولي على مواصلة العملية السياسية في ليبيا، ودعمه الكامل لوساطة الممثل الخاص للأمين العام للأمم المتحدة، السيد غسان سلامة.

واثنت الخارجية الفرنسية في بيان لها علي التقدم الذي أحرزته البعثة في تعزيز حضورها في طرابلس، وبمشاريعها الرامية إلى تكريس حضور دائم في بنغازي، لافتة الي ان بعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا دورًا حاسمًا في دعم تلك الوساطة.

ومكّنت البعثة هذا العام بالأخص من عقد الانتخابات البلدية في مدينة الزاوية شهر أغسطس الماضي، لتكون أولى الانتخابات في ليبيا في عام 2018، وتؤدي البعثة دورًا مهمًا في التحضير للانتخابات المزمع عقدها بحلول نهاية العام، دعمًا للمفوضية الوطنية العليا للانتخابات في ليبيا التي نظمت حملة التسجيل في القوائم الانتخابية والتي تدعمها فرنسا ماليًا.

