القبض على تشكيل عصابي يمتهن النصب في عملة “الدولار”

بنغازي 16 سبتمبر 2018 ( وال )- تمكن قسم التحري والاستدلال في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، اليومين الماضيين، من ضبط تشكيل عصابي مكون من 3 اشخاص يحملون الجنسية السودانية، يقوم بأعمال نصب واحتيال على أصحاب محلات بيع العملات الأجنبية.

وقال مسؤول الإعلام في الإدارة العامة للبحث الجنائي بنغازي، وليد العرفي، إن أفراد التشكيل العصابي، يقومون بشراء العملة الأجنبية “دولار” مقابل الدينار الليبي، وأثناء عملية الشراء يقومون باستدراج صاحب المحل بالحديث بأنهم يريدون الرجوع إلى بلادهم وأنهم في عجلة من أمرهم.

وبين العرفي أنهم- التشكيل العصابي- فِي المرة الثالثة وعندما يقوم صاحب المحل بإحضار العملة الأجنبية “الدولار”، يأتون ومعهم مبلغ بسيط من العملة المحلية “الدينار الليبي” كعربون وذلك لغرض معرفة شكل الورقة فئة المائة دولار بالتحديد لوضعها في الأعلى واستغلال وضع الفئة واحد دولار في الوسط لكي يقومون بأستبدالها.

وختم:”عقب تقنين الإجراءات تم ضبطهم وبمواجهتهم اعترفوا بقيامهم بعمليات النصب والاحتيال، وتم اتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة حيال تلك الواقعة”.(وال – بنغازي) س ع / ع ع

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