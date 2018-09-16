أكثر من 7 آلاف شاركوا في انتخاب بلدي بني وليد

قال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي، عبد الحميد التليسي، الأحد، إن إجمالي عدد المقترعين بلغ 7,203، أي ما يعادل 32% من الناخبين المسجلين، وإن النتائج المبدئية للعملية الانتخابية ستُعلن خلال اليومين القادمين.

قال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي، عبد الحميد التليسي، الأحد، إن إجمالي عدد المقترعين بلغ 7,203، أي ما يعادل 32% من الناخبين المسجلين، وإن النتائج المبدئية للعملية الانتخابية ستُعلن خلال اليومين القادمين.