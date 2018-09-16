أكثر من 7 آلاف شاركوا في انتخاب بلدي بني وليد

قال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي، عبد الحميد التليسي، الأحد، إن إجمالي عدد المقترعين بلغ 7,203، أي ما يعادل 32% من الناخبين المسجلين، وإن النتائج المبدئية للعملية الانتخابية ستُعلن خلال اليومين القادمين.
وأضاف التليسي، في تصريح للرائد، أن عدد الناخبين من الرجال قُدّر بحوالي 5,821 ناخبًا، في حين بلغ إجمالي النساء 1,382 ناخبة، مؤكدا أنه ستكون هناك فرصة بعد إعلان النتائج المبدئية لتلقي الطعون، قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
وأوضح التليسي أن دور اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي انتهى بتمام العملية الانتخابية مساء السبت، وسلمت صناديق الاقتراع للجنة المركزية للانتخابات البلدية التي ستتولى فرز الأصوات وإصدار النتائج.
يُذكر أن مدينة بني وليد شهدت، السبت، انتخابات لاختيار المجلس البلدى للمدينة لأول مرة منذ عام 2011، وسط إقبال متوسط من الناخبين.
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