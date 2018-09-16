اخبار ليبيا الان

أكثر من 7 آلاف شاركوا في انتخاب بلدي بني وليد

تم النشر منذُ 3 ساعات
تعليق
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية
شبكة الرائد الاعلامية
مصدر الخبر / شبكة الرائد الاعلامية

قال عضو اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي، عبد الحميد التليسي، الأحد، إن إجمالي عدد المقترعين بلغ 7,203، أي ما يعادل 32% من الناخبين المسجلين، وإن النتائج المبدئية للعملية الانتخابية ستُعلن خلال اليومين القادمين.
 
وأضاف التليسي، في تصريح للرائد، أن عدد الناخبين من الرجال قُدّر بحوالي 5,821 ناخبًا، في حين بلغ إجمالي النساء 1,382 ناخبة، مؤكدا أنه ستكون هناك فرصة بعد إعلان النتائج المبدئية لتلقي الطعون، قبل إعلان النتائج النهائية للانتخابات.
 
وأوضح التليسي أن دور اللجنة الفرعية لانتخابات مجلس بني وليد البلدي انتهى بتمام العملية الانتخابية مساء السبت، وسلمت صناديق الاقتراع للجنة المركزية للانتخابات البلدية التي ستتولى فرز الأصوات وإصدار النتائج.
 
يُذكر أن مدينة بني وليد شهدت، السبت، انتخابات لاختيار المجلس البلدى للمدينة لأول مرة منذ عام 2011، وسط إقبال متوسط من الناخبين.

يمكنك ايضا قراءة الخبر في المصدر من شبكة الرائد الاعلامية

عن مصدر الخبر

شبكة الرائد الاعلامية

شبكة الرائد الاعلامية

شاهد جميع الاخبار المنشورة من هذا المصدر

قد يعجبــــك أيضـــاً

أضف تعليقـك

تعليق

  • تحيه لاهالي بني وليد البسطاء الذين لم يستمعوا الى تهديدات اللذين كأنو السبب في ما آلت اليه اوضاع المدينة .
    بني وليد جزء من ليبيا وما يهم الليبيين يهم أهل بني وليد
    ما لفت انتباهي تلك الحاجه الطاعنة في السن اطال الله عمرها والتي ابت الا ان تعطي الصورة الحقيقيه لاهالي بني وليد البسطاء المسالمين .

    رد