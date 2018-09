عقيلة صالح: نحتفي بيوم الشهيد .. ونتصدى لقوى الظلام

المتوسط:

قال رئيس مجلس النواب عقيلة صالح، إن ليبيا تحتفي بيوم الشهيد، في ذكرى خالدة في قلوب أبناء الشعب الليبي، وهي ذكرى استشهاد شيخ الشهداء عمر المختار، الذي سطر ورفاقه من المجاهدين ملاحم الجهاد والنضال.

وأضاف في كلمته: «وها نحن نحتفي بيوم الشهيد ونحتفي بتضحيات شهداء الوطن الذين تركوا خلفهم أمهاتهم وزوجاتهم وأبنائهم وذويهم وكل ما يملكون فداءً للوطن وحريته ورفعته.

وأوضح رئيس النواب، أن «التاريخ اليوم يعيد نفسه، مع تكالب قوى الظلام والإرهاب والتطرف على ليبيا للعبث بها وتدميرها، فهب أبناء ليبيا الأبطال من كل حدب وصوب للدفاع عنها والتصدي لأيادي الشر والخراب والذود عن أرضهم وشعبهم فسطروا ملاحم من عزة وشرف ستكتب بمداد من الفخر لكل أبناء شعبنا».

